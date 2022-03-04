Оператор "Северного потока - 2" опроверг информацию о банкротстве

4 мар. 14:36

Оператор "Северного потока-2", Nord Stream 2 AG не подавала на банкротство.

На сайте Nord Stream 2 AG указано, что компания не подавала заявление о банкротстве, но была вынуждена закрыть свой сайт.

"Мы можем подтвердить, что мы закрыли этот веб-сайт из-за серьезных и непрерывных атак извне", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в настоящее время линии телекоммуникационной связи Nord Stream 2 AG также недоступны.

Отметим, Reuters 1 марта со ссылкой на источник сообщало о планах Nord Stream 2 AG подать заявление на банкротство. Как сообщили собеседники агентства, Nord Stream 2 AG вел работу над тем, чтобы уже на этой неделе получить возможность формально запустить процедуру несостоятельности в суде в Швейцарии.