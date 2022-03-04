Путин соседям России: не нагнетайте ситуацию

Президент России Владимир Путин посоветовал соседям страны не нагнетать ситуацию и не вводить ограничения.

Он напомнил, что у Москвы нет никаких недобрых намерений в отношений граничащих с Россией государств. "Им бы посоветовал тоже не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений, мы все обязательства выполняем и будем выполнять дальше. Не видим никакой необходимости ситуацию нагнетать или ухудшать наши отношения", - приводит слова Путина ТАСС.

Глава государства также подчеркнул, что все действия Москвы появляются всегда в ответ на какие-то недружные действия в отношении России. "Я думаю, что все должны задуматься о том, чтобы нормализовать отношения и нормально сотрудничать", - добавил он.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, у России вызывает озабоченность то, как неадекватно ведет себя Германия.



"Германия забывает свою ответственность за Вторую мировую войну. У нас погибло 27 миллионов человек по ее вине. Сейчас надо об этом напомнить. Мы вывели в свое время из Германии войска не для того, чтобы они теперь помогали фашистским элементам на Украине своим оружием. Официальный представитель МИД Мария Захарова максимально деликатно в этой ситуации высказалась, сообщив, что Германия возвращается к ситуации, когда их оружие убивает наших людей. Нас это не устраивает. Я думаю, что надо более жесткое предупреждение дать политическим в этих странах", - сказал он.



"Если оружие продолжит поступать, нам придется принять меры уже не только в отношении фашистских молодчиков, но и в отношении этих стран. А что делать, смотреть, как наших людей будут убивать? Мы должны занимать более решительную позицию. Они совершенно не просчитывают последствия, как не просчитывали их более 80 лет назад, когда сами шли на нас с оружием. Таким образом, я бы выделил Германию и с ней очень предметно поговорил – потому что у нее историческая вина, а сейчас вновь возрождается фашизм. Надо это им напомнить, они этого не понимают. Я слушал много раз, как ведется обсуждение ситуации в Бундестаге, оно совершенно неадекватное, они не понимают, что происходит. Поэтому Германии нужно объяснить", - подчеркнул Андрей Бакланов.



Дипломат обратил внимание, что диалог со странами Европы сейчас сошел на нет. "Они делают жесткие заявления, пытаются на нас надавить – это не диалог. Это очень невежливый разговор людей, которых мы освободили. Им тоже надо напомнить эти факты. Мы себя многие годы очень вяло вели на этом направлении, и вот результат. Когда война идет, надо называть вещи своими именами, а не политкорректностью заниматься в очередной раз, за которую потом будут расплачиваться дети", - призвал он.