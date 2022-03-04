Великобритания призвала к санкциям против нефтяного и газового сектора России

4 мар. 14:12

Великобритания призывает Европу ужесточить введенные санкции против России на фоне спецоперации РФ на Украине. Об этом заявила министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс".

"Мы были очень координированными в вопросе санкций, мы демонстрируем полное единство, что оказывает большое негативное влияние на Россию", - сказала дипломат, призвав включить в антироссийские ограничения нефтяной и газовый сектор.

По словам глава британского внешнеполитического ведомства, Европе необходимо снижать зависимость от российских энергоресурсов. Она отметила, что будет выступать за усиление санкций против Москвы на встрече "Большой семерки" (G7) и на дискуссиях с ЕС.