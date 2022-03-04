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Великобритания призвала к санкциям против нефтяного и газового сектора России

Великобритания призвала к санкциям против нефтяного и газового сектора России

Великобритания призывает Европу ужесточить введенные санкции против России на фоне спецоперации РФ на Украине. Об этом заявила министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс".

"Мы были очень координированными в вопросе санкций, мы демонстрируем полное единство, что оказывает большое негативное влияние на Россию", - сказала дипломат, призвав включить в антироссийские ограничения нефтяной и газовый сектор.

По словам глава британского внешнеполитического ведомства, Европе необходимо снижать зависимость от российских энергоресурсов. Она отметила, что будет выступать за усиление санкций против Москвы на встрече "Большой семерки" (G7) и на дискуссиях с ЕС.

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