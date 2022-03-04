Россияне по пути с Мадейры проведут две ночи в Анталье

4 мар. 13:34

Россияне, застрявшие на португальском острове Мадейра, смогут вернуться домой через Турцию.

"Данный борт вывезет всех клиентов в Анталью, где все мы будем встречены и размещены в комфортабельном отеле на две ночи, после чего будет предоставлен авиаперелет до Москвы", - информирует организатор перелета, туроператор TUI Russia/FUN & SUN.

Перед вылетом туристы должны зарегистрироваться на сайте Минздрава Турции и получить персональный HES-код.

Вылет с Мадейры ожидается примерно в 12:00 по местному времени (15:00 по мск).