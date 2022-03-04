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S7 отменяет все международные рейсы с 5 марта

S7 отменяет все международные рейсы с 5 марта

Российская авиакомпания S7 Airlines c 5 марта перестает выполнять все международные рейсы.

"К сожалению, c 5 марта S7 Airlines вынуждена отменить все рейсы по международным направлениям. Пассажиры отмененных рейсов получают уведомления от авиакомпании, наши специалисты работают с ними в представительствах S7 Airlines", - информирует перевозчик.

Туристам помогают вернуться домой на рейсах авиакомпаний-партнеров. В S7 отметили, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета после получения смс об отмене рейса.

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