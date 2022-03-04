Премьер Венгрии напомнил, что санкции являются обоюдоострым оружием

4 мар. 12:48

Санкции Запада против России - обоюдоострое оружие, и скоро за них придется заплатить, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Запад ввел против России санкции, а мы часть Запада. Во время войны самое важное – это единство. Но санкции – это обоюдоострое оружие, и мы скоро за это заплатим. И правительство в первую очередь работает над тем, чтобы минимизировать непосредственный ущерб от санкций", - сказал премьер в эфире радио Kossuth.

Он указал, что первым экономическим ударом стало закрытие Сбербанка в Австрии и Венгрии - компании и частные лица потеряли деньги.

Второй проблемой политик назвал рост цен на газ, из-за санкций газ в Европе подорожал на 50-60%.

"Третья проблема – то, что рост цен на энергию в Европе ведет к росту инфляции… сейчас из-за санкций большая угроза высокой инфляции. 50% инфляции будет вызвано ростом цен на энергоносители, и они будут продолжать расти... Чем раньше закончится война, тем меньше будет ущерба", - сказал Орбан в пятницу.