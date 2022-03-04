Беларусь обновила Конституцию

4 мар. 12:20

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал в пятницу решение референдума по внесению изменений в конституцию республики.

Церемония проходит во Дворце независимости в Минске, ее транслирует телеканал "Беларусь-1" .

ЦИК Беларуси накануне утвердил итоги республиканского референдума по внесению изменений и дополнений в конституцию. За поправки в конституцию проголосовали 82,86% граждан, принявших участие в референдуме (78,63% граждан Беларуси, обладающих правом голоса).

Голосование состоялось 27 февраля. Обновленная Конституция Беларуси вступит в силу 15 марта, сообщил Лукашенко.

Коррективы будут внесены примерно в половину статей основного закона республики. Изменения направлены на то, чтобы при сохранении президентской формы правления, уточнить функции и полномочия главы государства, парламента и правительства. Высшим представительным органом народовластия предлагается сделать Всебелорусское народное собрание (ВНС), оно получит статус конституционного органа и будет наделено дополнительными полномочиями.

Белорусские парламентарии на протяжении года планируют разработать закон о новом представительном органе власти - ВНС и переработать около 20 кодексов и 60 законов.

Ныне действующая Конституция Беларуси была принята 15 марта 1994 года, изменения и дополнения в основной закон республики вносились дважды - в 1996 и 2004 годах.