Жители России смогут получить повторные кредитные каникулы

4 мар. 12:28

В 2022 году субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в России могут получить возможность вновь обратиться за кредитными каникулами, в том числе по ипотеке, даже если они использовали такую возможность во время пандемии коронавируса COVID-19. Соответствующую норму приняла сегодня в первом чтении Госдума.

Согласно законопроекту, направленному на поддержку граждан и бизнеса в условиях санкций, заемщик, которым может выступать физическое лицо, а также субъект МСП, вправе до 30 сентября 2022 года обратиться к кредитору с требованием изменить условия обслуживания потребительского или ипотечного кредита.

Речь идет о заемщиках, которые подписали договор с кредитором до 1 марта 2022 года или до вступления закона в силу.