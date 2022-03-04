Чехия ввела режим ЧС из-за украинских беженцев

4 мар. 12:16

Власти Чехии ввели в стране режим чрезвычайной ситуации из-за резкого роста числа беженцев с Украины, пишет ТАСС.

Режим ЧС в Чехии действует с 4 марта, он введен на 30 дней и может быть продлен.

"Режим ЧС вводим по чисто техническим причинам, чтобы мы могли обеспечить прием [и обеспечить всем необходимым] беженцев с Украины. Он никак не коснется чешских граждан. Мы вводим режим ЧС [только] для беженцев с Украины и для тех [граждан], которые задействованы в оказании им помощи", - сообщил премьер-министр европейской страны Петр Фиала.

Ежедневно в Чехию, по данным местных властей, прибывают в среднем по 5 тыс человек с Украины.