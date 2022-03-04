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Столтенберг: НАТО не является стороной конфликта на Украине

Столтенберг: НАТО не является стороной конфликта на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не является стороной конфликта на Украине.

"Союзники по НАТО приняли беспрецедентные санкции, предоставляют поддержку Украине, но в то же время НАТО на является стороной конфликта. НАТО – это оборонительный союз, мы не стремимся к военному конфликту с Россией", - приводит его слова РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что никакого сомнения в том, что НАТО будет защищать членов альянса быть не должно. По его словам, в этой связи было усилено присутствие альянса на восточном фланге.

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