Столтенберг: НАТО не является стороной конфликта на Украине

4 мар. 12:12

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не является стороной конфликта на Украине.

"Союзники по НАТО приняли беспрецедентные санкции, предоставляют поддержку Украине, но в то же время НАТО на является стороной конфликта. НАТО – это оборонительный союз, мы не стремимся к военному конфликту с Россией", - приводит его слова РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что никакого сомнения в том, что НАТО будет защищать членов альянса быть не должно. По его словам, в этой связи было усилено присутствие альянса на восточном фланге.