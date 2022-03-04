В Германии проукраинские активисты атаковали магазины российских немцев

4 мар. 11:45

Руководитель молодежной организации "Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V." Вальтер Гаукс написал в Facebook, что проукраинские активисты нападают на торговые точки в Германии.

"Это должно прекратиться! Магазины немцев из России атакованы! Граждане государств бывшего СССР, проживающие в Германии, не должны подвергаться дискриминации или нападениям! Мы обращаемся к прессе с просьбой сообщать о таких случаях!" – заявил глава организации.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала прекратить нападки на проживающих в Германии россиян и белорусов в связи с ситуацией на Украине.