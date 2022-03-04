S7 отменила часть рейсов в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан

4 мар. 11:43

Российская авиакомпания S7 Airlines приняла решение об отмене ряда зарубежных рейсов.

"В связи со сложившейся ситуацией S7 Airlines вынуждена отменить международные рейсы по ряду направлений", - говорится в сообщении на сайте перевозчика.

Отменяются рейсы в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Египет. В частности, компания отменила рейсы из Москвы в Гюмри, Худжант, Ош, Иссык-Куль.

Также S7 прекращает полеты в Таиланд. Вскоре перевозчик начнет вывозить из страны находящихся там российских туристов.