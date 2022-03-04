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В США обеспокоены безопасностью Зеленского

В США обеспокоены безопасностью Зеленского

Руководство США считает, что украинский лидер Владимир Зеленский сохраняет контроль над вооруженными силами страны, сообщил представитель Пентагона.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон опасается за безопасность главы государства.

"Мы, конечно, по-прежнему обеспокоены его безопасностью", - сказал он, добавив, что Зеленский "по-прежнему контролирует свои силы".

Сотрудник военного ведомства добавил, что военные Украины "по-прежнему могут использовать самолеты", а также применять системы противовоздушной обороны.

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