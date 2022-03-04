ОБСЕ оценила создание гуманитарных коридоров на Украине

4 мар. 11:31

Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау приветствует создание гуманитарных коридоров на Украине. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

"Я приветствую договоренность о создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из осажденных украинских городов", - сказал Рау.

"С большинством стран ОБСЕ я призывал к этому с самого начала конфликта", - отметил председатель ОБСЕ.

Напомним, 3 марта в Беловежской пуще состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств.