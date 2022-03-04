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ОБСЕ оценила создание гуманитарных коридоров на Украине

ОБСЕ оценила создание гуманитарных коридоров на Украине

Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау приветствует создание гуманитарных коридоров на Украине. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

"Я приветствую договоренность о создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из осажденных украинских городов", - сказал Рау.

"С большинством стран ОБСЕ я призывал к этому с самого начала конфликта", - отметил председатель ОБСЕ.

Напомним, 3 марта в Беловежской пуще состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств.

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