В России выявили еще 89 174 тыс случая коронавируса

4 мар. 11:22

За минувшие сутки в России коронавирус подтвердился у 89 174 человек.

Больше всего новых случаев выявили в Свердловской области - 4 785, Санкт-Петербурге - 3 422, Самарской области – 3 623. В Москве новых случаев 2 463, в Краснодарском крае – 1 515, в Московской области – 1 565, в Ставропольском крае - 529, в Крыму - 712, в Адыгее - 401, в Кабардино-Балкарии - 231, в Карачаево-Черкесии - 175, в Дагестане - 167, в Ингушетии - 69, в Северной Осетии - 125, в Чечне - 20.

Общее число инфицированных в России - 16 775 024.

Госпитализированы за сутки 9 849 тыс человек, на 7,3% меньше, чем накануне. Выписаны по выздоровлении 160 507 человек, за все время - 14 263 191 человек.

Умерли за сутки 776 пациентов, с начала пандемии - 354 787.