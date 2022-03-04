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Сборная России в полном составе 6 марта покинет Паралимпиаду

Сборная России в полном составе 6 марта покинет Паралимпиаду

Все российские паралимпийцы покинут Пекин 6 марта, рассказал исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков, пишет ТАСС.

"Сборная России в полном составе покинет столицу Паралимпийских игр 6 марта рейсом "Аэрофлота", - заявил Рожков.

В среду Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил российских спортсменов к Играм в Пекине в нейтральном статусе, однако в четверг решение изменилось - россиянам запретили участвовать в соревнованиях.

Зимние Паралимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 13 марта 2022 года.

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