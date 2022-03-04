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Макгрегор может приобрести "Челси"

Макгрегор может приобрести &quot;Челси&quot;

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор рассматривает возможность приобретения лондонского футбольного клуба "Челси".

Макгрегор выложил скриншот переписки, в которой говорит о готовности купить "Челси" за 3 млрд фунтов стерлингов.

"Я хочу исследовать этот вариант", - написал ирландский боец со своей странице в Twitter.

Ранее российский миллиардер Роман Абрамович объявил, что принял решение продать "Челси". Он владеет лондонским клубом с 2003 года.

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