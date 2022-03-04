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Германия пригрозила России глобальной изоляцией

Германия пригрозила России глобальной изоляцией

России грозит глобальная изоляция, если власти продолжат вести свои действия на территории Украины, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Министр отметила, что страны Запада продолжат демонстрировать президенту России Владимиру Путину, что если он сохранит намеченный курс, ему "придется считаться с единым ответом и глобальной изоляцией России", передает РИА Новости.

Глава германского внешнеполитического ведомства отметила также, что в Нью-Йорке данная позиция западных стран уже была объявлена руководству России.

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