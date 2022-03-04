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Правительство РФ примет меры для поддержки занятости

Правительство РФ примет меры для поддержки занятости

Российское правительство примет меры для поддержки занятости в связи с уходом иностранных компаний с российского рынка, сообщает Кабмин.

По словам первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, полное прекращение работы иностранных компаний в РФ с увольнением сотрудников фактически является умышленным банкротством.

Далее он отметил, что правительство разработало три варианта взаимоотношений с иностранными компаниями в случае их ухода с российского рынка.

Накануне Белоусов заявил о том, что на этой неделе Госдумой будет одобрен первый пакет мер по реагированию на меняющиеся условия в экономике страны.

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