Ставропольский край включает режим серьезной экономии

4 мар. 10:24

Ставропольский край переходит в режим серьезнейшей экономии, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"Мы будем жить в режиме серьезнейшей экономии. Никаких дополнительных расходных обязательств власть на себя брать не будет", - сообщил он населению.

По словам Владимирова, три важнейших задачи на данный момент - "выплата зарплат, социальных пособий, обеспечение работоспособности инженерной инфраструктуры".

Он отметил, что уже на сегодняшний день прослеживается тенденция роста бюджетных затрат. "Уже сейчас видим потери бюджета ввиду санкционной работы. Видим рост затрат бюджета, особенно по лекарствам импортного производства, которые сегодня все равно надо закупать", - рассказал губернатор.