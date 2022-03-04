Европа заявила об отказе от российского газа - и нарастила его импорт до максимума

4 мар. 10:13

Транзит российского газа через Украину в Европу остается на максимальном уровне, также продолжает расти транзит по газопроводу "Ямал-Европа" через Беларусь и Польшу.

Теперь российский газ может прокачиваться и ночью, и днем, следует из данных операторов газотранспортных систем (ГТС) и площадки аукционов GSA Platform.

Объем экспорта газа через Украину резко вырос с 24 февраля и остается на максимальном уровне. На 4 марта заявки на прокачку газа из России составляют 109,4 млн кубометров, указано на сайте "Оператора ГТС Украины".

Контрактные обязательства "Газпрома" в отношении транзита перед Украиной на 2022 год составляют около 109,6 млн кубометров в сутки (всего 40 млрд кубометров).

В субботу был возобновлен транзит российского газа через Беларусь и Польшу, сначала он осуществлялся только в ночные часы, на 3 и 4 марта "Газпром" забронировал мощности газопровода "Ямал-Европа" как на ночь, так и на день - газ в Европу будет экспортироваться полные газовые сутки.

Вечером 3 марта "Газпром" выкупил около 20% от общего объема предложенных мощностей (750 тыс куб м/ч из возможных 3,7 млн). Использовать мощности компания сможет с 8.00 мск 4 марта до 8.00 мск 5 марта.

Минувшей ночью в Германию из России было прокачано 13,7 млн кубометров газа.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия начала закупать газа в обход России, но также получает и российские поставки.

Германия закупает не только российский газ, но и нефть, и уголь. "Так как мы не наивны, мы, с одной стороны, ввели это регулирование, но одновременно очень рано подготовились к ситуации, что... могут также возникнуть трудности... Мы подготовились к тому, чтобы мы покупали бы газ еще где-нибудь, это мы сделали и делаем это дальше", - сказал Шольц.