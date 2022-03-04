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В США сообщили о высоком росте русофобии в стране

В США сообщили о высоком росте русофобии в стране

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил о зашкаливающем градусе русофобии и ненависти к России.           

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал к убийству президента России Владимира Путина. Посольство потребовало от Вашингтона осудить его высказывание.

"Градус русофобии и ненависти в США к России зашкаливает. Невозможно поверить, что сенатор страны, проповедующей свои моральные ценности в качестве "путеводной звезды" для всего человечества, мог позволить себе призыв к терроризму как способу достижения целей Вашингтона на международной арене", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства.

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