В США сообщили о высоком росте русофобии в стране

4 мар. 9:55

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил о зашкаливающем градусе русофобии и ненависти к России.

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал к убийству президента России Владимира Путина. Посольство потребовало от Вашингтона осудить его высказывание.

"Градус русофобии и ненависти в США к России зашкаливает. Невозможно поверить, что сенатор страны, проповедующей свои моральные ценности в качестве "путеводной звезды" для всего человечества, мог позволить себе призыв к терроризму как способу достижения целей Вашингтона на международной арене", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства.