Шольц прокомментировал остановку "Северного потока-2"

4 мар. 9:51

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что остановка российского газопровода "Северный поток-2" – своевременное решение.

По его словам, Германия получает газ из Норвегии, Нидерландов, России по трубопроводам через Украину, Белоруссию и Польшу, а также через Балтийское море по "Северному потоку -1", соответственно "Северный поток-2" стал бы четвертой трубой.

Далее немецкий канцлер отметил, что в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве 15 февраля он заявил, что решение об остановке "Северного потока-2"будет принято, а затем сообщил об этом публично.