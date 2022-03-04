Туры в Турцию и Египет подорожали более чем на 80%

4 мар. 9:42

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали о том, что в начале марта туры в Турцию и Египет выросли в цене на 80%.

В конце февраля тур в Турцию на 10 дней на двоих по системе "все включено" в отеле "три звезды" в среднем стоит 73 тыс рублей, в начале марта аналогичный тур минимально стоит 127,6 тыс рублей, следует из данных статистики сети турагентств "1001 тур". "Из этого ясно, что цены на туры в Турцию увеличились по сравнению с серединой февраля более чем на 80%", - говорится в сообщении АТОР.

Неделя в турецком отеле "пять звезд" по системе "все включено" с вылетом 9 марта стоит на двоих минимум 182,1 тыс рублей, категории "пять звезд VIP" и "Ультра все включено" - от 290,1 тыс рублей, отметили в АТОР.

Туры в Египет в среднем за неделю подорожали на 65%. Отдых на двоих на 10 дней в отеле "три звезды" и с системой "все включено" в конце февраля можно быть купить за 80,7 тыс рублей, сегодня - минимум за 134 тыс рублей.

"Горящих туров" в Турцию не ожидается, предупреждают в АТОР.