Казахстан предупредили о сильных дождях

4 мар. 9:09

Согласно прогнозам синоптиков, на большей части территории Казахстана с 5 по 7 марта ожидаются обильные осадки.

"В выходные дни циклон, смещаясь со Средиземного моря, принесет с собой большие запасы влаги на большую часть страны. В связи с этим ожидаются сильные осадки, преимущественно в виде дождя", - сообщает Казгидромет.

Уточняется, что 5 марта дожди пройдут на западе и в южной половине, 6 марта снег и дождь будет в северной половине и в центре страны, также прогнозируется туман, гололед, усиление ветра, в северной части - низовая метель.