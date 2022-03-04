ЦБ не будет возобновлять сегодня торги на фондовом рынке

4 мар. 8:48

Банк России принял решение не возобновлять торги 4 марта на Московской бирже в секции фондового рынка, информирует регулятор.

"Банк России принял решение не возобновлять торги 4 марта 2022 года на Московской бирже в секции фондового рынка, за исключением режима "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары) в режиме "Закрытие позиций", товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме с 10.00 до 18.45 мск; секции рынка СПФИ", - сообщает ЦБ.

Уточняется, что режим работы Московской биржи на 5 марта будет объявлен банком до 9.00 мск 5 марта.