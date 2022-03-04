РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

ЦБ не будет возобновлять сегодня торги на фондовом рынке

ЦБ не будет возобновлять сегодня торги на фондовом рынке

Банк России принял решение не возобновлять торги 4 марта на Московской бирже в секции фондового рынка, информирует регулятор.

"Банк России принял решение не возобновлять торги 4 марта 2022 года на Московской бирже в секции фондового рынка, за исключением режима "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары) в режиме "Закрытие позиций", товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме с 10.00 до 18.45 мск; секции рынка СПФИ", - сообщает ЦБ.

Уточняется, что режим работы Московской биржи на 5 марта будет объявлен банком до 9.00 мск 5 марта.

1160 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version