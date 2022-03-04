Синоптик рассказал, когда в столицу придет "настоящая" весна

4 мар. 7:42

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщал, что устойчивый переход среднесуточной температуры к нулю в Москве прогнозируется примерно 15–17 марта.

По его словам, погода в столице производит впечатление пришедшей весны.

"В среднем температура будет немного выше нормы, и птицы у нас весело поют, и снежный покров активно уменьшается. С этой точки зрения можно говорить о приходе весны, тем более что на календаре 3 марта", - сказал он, отвечая на вопросы "Вечерней Москвы".

Далее он отметил, что даже по новой климатической норме в Москву весна приходит в третьей декаде марта примерно 20–22 числа, а в соответствии с прогнозами, в этом году этот процесс может произойти 15–17 марта, пояснил Леус.