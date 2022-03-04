Зеленский и Джонсон обсудили ситуацию на Запорожской АЭС

4 мар. 7:25

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. Стороны обсудили в телефонном разговоре ситуацию на Запорожской АЭС.

"Премьер-министр [Джонсон] поговорил с президентом Украины Зеленским рано утром о серьезности ситуации на Запорожской АЭС", - говорится в заявлении, распространенном канцелярией главы британского правительства.

Уточняется, что Джонсон намерен созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН в ближайшие часы для обсуждения данного инцидента.

Ранее стало известно, что в здании учебно-тренировочного комплекса рядом с Запорожской АЭС продолжается пожар.