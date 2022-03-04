Названы условия снятия санкций с России

4 мар. 7:09

Новые санкции Запада в отношении Москвы будут отменены в случае прекращения Россией специальной операции на Украине, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"Санкции закончатся, если" Россия "закончит эту войну и поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность данной страны", а также ее "право на существование", - сказала она.

Далее Нуланд отметила, что российское руководство сейчас фактически "отрицает само право Украины на существование", передает ТАСС.