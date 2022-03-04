Лидеры Британии и Бразилии высказались за срочное перемирие на Украине

4 мар. 6:55

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон и президент Бразилии Жаир Болсонару высказались за срочное перемирие на Украине, говорится в заявлении, распространенном канцелярией главы британского правительства по итогам его телефонного разговора с Болсонару.

"Лидеры сошлись во мнении о необходимости срочного перемирия на Украине и заявили, что мир должен возобладать", - приводит коммюнике ТАСС.

Также отмечается, что лидеры сошлись во мнении о важности глобальной стабильности, и премьер-министр сказал, что он с нетерпением ждет тесной работы с президентом Болсонару по ключевым двусторонним вопросам, таким как безопасность и торговля.