Узбекистан отказывается от принудительного труда

Использование государством принудительного труда для сбора урожая хлопка в свое время превратило Узбекистан в изгоя на международной арене. Были времена, когда власти отправляли на поля более миллиона человек, пишет Eurasianet.

В настоящее время уровень использования принудительного труда для сбора урожая упал до рекордно низких уровней. К такому заключению пришла миссия Международной организации труда (МОТ), которая занималась изучением данного вопроса в стране прошлой осенью. ”Отказ от принудительного труда ускорился в 2021 году. В результате, всего один процент сборщиков принуждается к труду”, - заявил Йонас Аструп, представитель МОТ по Узбекистану заявил на онлайн-презентации предварительных результатов работы миссии.

В 2020 году 4% сборщиков классифицировались как жертвы принудительного труда. Под термином ”жертвы” имеется в виду влияние угроз или негативные последствия от отказа собирать хлопок. Пятый год подряд наблюдатели, граждане Узбекистана, привлеченные МОТ, отмечают падение уровней принудительного труда. С 2017 года, когда президент Шавкат Мирзиеёв пообещал бороться с тенденцией, количество принуждаемых работников снизилось с 13%. Уровень принудительного труда упал в связи с ростом зарплат сборщиков и ужесточением наказаний за принуждение. ”Много чего еще предстоит сделать, но теперь сбор узбекского хлопка не связан с систематическим принудительным трудом, в том числе и детским”, - сказал Аструп.

По результатам исследования Узбекского форума по правам человека, берлинской некоммерческой организации, которая отправляет независимых наблюдателей для составления отчета, ”в 2021 году использование государством систематического принудительного труда выявлено не было” впервые с начала работы миссии в 2011 году. ”Узбекистан продемонстрировал, что может собирать хлопок практически без принуждения”, - говорится в отчете, который попал в распоряжение Eurasianet. Тем не менее ситуация ”по-прежнему сложная и рискованная”, - предупреждает Умида Ниязова, глава фонда. Ташкент будет опираться на результаты исследований, чтобы поддержать свой призыв к отмене международного бойкота на экспорт хлопка из Узбекистана, который остается в силе на протяжении более десяти лет.

331 международная компания под руководством Cotton Campaign (коалиции правозащитных групп) обязалась ”не закупать узбекский хлопок” из-за использования принудительного труда. Коалиция планирует вскоре сделать заявление по статусу бойкота. "Наступает важный момент. И в своем заявлении мы отразим всю сложность ситуации, а также достигнутый прогресс”, - заявила Ниязова.

Судя по всему, представители Cotton Campaign готовы внести изменения по вопросу при условии создания механизма ответственного отбора поставщиков. Дорожная карта отмены бойкота со стороны Cotton Campaign предусматривает отказ от систематического использования принудительного труда, в том числе за счет ”структурных реформ для устранения стимулов к принуждению и снижению роли государства и правоохранительных органов в производстве хлопка”.

В 2020 году Мирзиёев отказался от хлопковых квот, которых должны были придерживаться фермеры, чтобы не потерять землю. В результате, местные чиновники потеряли стимул к принуждению людей работать на полях, чтобы выполнить требования государства. Ташкент передал производство хлопка в руки частных кластеров, которые занимаются выращиванием урожая и производством материала.

Недавний отчет о том, что местный чиновник угрожал фермерам, которые решили создать кооператив место того, чтобы присоединиться к кластеру, подтвердил опасения активистов в отношении того, что фермеры, возможно, избежали государственной монополии, но им по-прежнему не хватает автономии и они всё еще уязвимы, поскольку на них оказывают давление бюрократы. В Cotton Campaign говорят, что возможность для фермеров вступать в независимые организации и профсоюзы в стране, где гражданское общество находится под значительным давлением, еще один важный пункт на пути к отмене бойкота.