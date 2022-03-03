Ипотека в ВТБ достигла 22,4%

3 мар. 23:23

Банк ВТБ с 4 марта поднимает минимальную ставку по своим ипотечным кредитам до 22,4%.

"В связи с резким повышением ключевой ставки и последующим увеличением ставок по кредитам среди крупнейших банков ВТБ вынужден вновь пересмотреть условия по своим ипотечным программам. С 4 марта минимальная ставка установлена на уровне 22,4% как для готового, так и для строящегося жилья с учетом суммы дисконтов в размере 0,6 п. п. при использовании сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке и получении зарплаты на карту ВТБ", - говорится в сообщении банка.

Базовые ставки по госпрограммам ВТБ остаются без изменений, уточняет пресс-служба кредитной организации.

Условия по ранее выданным кредитам останутся прежними.

Отметим, что на этой неделе банк уже повышал ставку по ипотеке. 28 февраля ВТБ поднял ставки на 4 процентных пункта, до минимальной ставки 15,3%.