Макрон решил баллотироваться на второй срок

3 мар. 23:10

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил об участии в предстоящих президентских выборах.

"Я кандидат, который вместе с вами должен придумать уникальный французский и европейский ответ на вызовы века. Я кандидат, защищающий наши ценности, которым угрожают мировые потрясения. Я кандидат, который будет готовить будущее для наших детей и внуков, чтобы мы смогли сегодня и завтра принимать самостоятельные решения", - говорится в послании президента Франции, опубликованном в четверг региональными СМИ страны.

Макрон признает, что у него "не все получилось". "Приобретенный опыт позволит мне в ряде случаев принимать другие решения. Но преобразования, проведенные во время этого мандата, позволили многим нашим соотечественникам жить лучше, а Франции - обрести независимость. И кризисы, которые мы переживаем последние два года, показывают, что именно по этому пути нужно идти", - сообщает он.

Выборы президента Франции пройдут в два тура - 10 и 24 апреля. Макрон отметил, что актуальная ситуация не позволяет ему вести предвыборную кампанию так, как он это изначально планировал. "Но я обещаю ясно и со всей приверженностью объяснять наш проект, нашу волю, вести вперед нашу страну вместе с каждым из вас. Вместе мы можем сделать эти кризисные времена отправной точкой новой французской и европейской эры", - подчеркнул французский лидер.

Отметим, что Макрон сообщил о намерении баллотироваться на второй срок за день до окончания приема заявок от кандидатов.