Улицу в честь погибшего на Украине офицера назовут в Махачкале

3 мар. 23:55

Мэр Махачкалы Салман Дадаев выступил с предложением назвать одну из улиц города в честь офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова, погибшего в ходе спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба мэрии.

"С инициативой назвать одну из улиц Махачкалы в честь дагестанского военнослужащего Нурмагомеда Гаджимагомедова, погибшего во время спецоперации на Украине, выступил мэр города Салман Дадаев", - сказано в сообщении.

Отмечается, что решение будет принято после рассмотрения вопроса комиссией при главе республики по увековечению памяти.