Молодежь Ингушетии ждут новые рабочие места

4 мар. 0:33

Комитет по делам молодежи Ингушетии до конца текущего года трудоустроит около двух тысяч молодых жителей республики.

"Работа по трудоустройству нашей молодежи является приоритетным направлением Коммолодежи. Руководством республики поставлена планка – до конца года достичь показателя занятости населения до высокого уровня", - приводит сообщение пресс-службы комитета ТАСС.

Согласно данным ведомства, часть студентов, направленных ранее на временное трудоустройство в Ставропольский край для помощи в строительстве Северо-Кавказского молодежного образовательного центра "Машук", получат в крае постоянную работу.