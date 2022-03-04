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Молодежь Ингушетии ждут новые рабочие места

Молодежь Ингушетии ждут новые рабочие места

Комитет по делам молодежи Ингушетии до конца текущего года трудоустроит около двух тысяч молодых жителей республики.

"Работа по трудоустройству нашей молодежи является приоритетным направлением Коммолодежи. Руководством республики поставлена планка – до конца года достичь показателя занятости населения до высокого уровня", - приводит сообщение пресс-службы комитета ТАСС.

Согласно данным ведомства, часть студентов, направленных ранее на временное трудоустройство в Ставропольский край для помощи в строительстве Северо-Кавказского молодежного образовательного центра "Машук", получат в крае постоянную работу.

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