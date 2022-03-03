В Турции поддержали идею гуманитарного коридора на Украине

3 мар. 22:47

Гуманитарный коридор на украинской территории позволит эвакуировать турецких граждан и облегчит доставку помощи, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время телефонного разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"Министр Чавушоглу подчеркнул, что Анкара приветствует создание гуманитарного коридора для эвакуации мирных жителей, пусть даже и на региональном уровне. Министр Чавушоглу также заявил, что этот коридор позволит эвакуировать наших граждан и облегчит доставку гуманитарной помощи", - сообщает пресс-служба ведомства.