США и Великобритания вводят санкции против российских бизнесменов

3 мар. 22:43

Вашингтон и Лондон объявили о вводе санкций в отношении российских бизнесменов и членов их семей.

Так, под данным пресс-службы Белого дома, введены ограничения против 19 российских бизнесменов и 47 связанных с ними лиц, а также против пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Отмечается, что под оказались Николай Токарев, Борис и Аркадий Ротенберги, Сергей Чемезов, Игорь Шувалов, Евгений Пригожин и Алишер Усманов, чьи яхта и самолет внесены в санкционный список.

Кроме того, под санкции попадут члены их семей. "США и власти по всему миру будут работать над выявлением и замораживанием активов членов российской элиты и их семей", - сказано в заявлении.

Что касается Британии, то глава МИД страны Лиз Трасс ввела санкции в отношении Усманова и Шувалова.

"Сегодня правительство объявило, что ввело полную заморозку активов и запрет на поездки в отношении Алишера Усманова и Игоря Шувалова, двух ведущих российских олигархов с существенными интересами в Великобритании и тесными связями с Кремлем", - пишет служба британского правительства.