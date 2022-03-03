Польские города отказались быть побратимами с городами России

3 мар. 22:31

В четверг польские города Варшава и Гданьск разорвали партнерские соглашения с городами-побратимами из России.

Соответствующие решения приняты городскими советами в связи с российской военной операцией на Украине.

Варшава разорвала сотрудничество с Москвой, Грозным, Санкт-Петербургом, Смоленском и Нижним Новгородом. "Мы не боремся с российским обществом, но я согласен, что важность символических жестов сегодня имеет фундаментальное значение", - уверен мэр города Рафал Тшасковский.

Гданьск отказался от партнерских отношений с Санкт-Петербургом и Калининградом.

Другие города Польши приняли аналогичные решения.

Ранее против разрыва сотрудничества на уровне городов выступал мэр Кракова - второго по величине польского города - Яцек Майхровский. "Завершение сотрудничества с российскими городами, которое всегда было свободно от политики и сконцентрировано на сотрудничестве жителей Москвы и Петербурга, было бы ненужным и пустым жестом", - сказал он.