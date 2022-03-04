"Россети Северный Кавказ" проложит ЛЭП для новых микрорайонов в Карачаево-Черкесии

4 мар. 5:27

ПАО "Россети Северный Кавказ" проложит линию электропередачи 0,4 кВ, благодаря которой к сетям будут подключены потребители новых микрорайнов Абазинского и Прикубанского районов Карачаево-Черкесии, такое сообщение распространила пресс-служба компании.

Кроме того, в результате этой работе увеличится надежность энергоснабжения более 8 тыс жителей самого большого аула РФ - Псыж.

"Псыж расположен в пригороде Черкесска, в последние годы здесь ведется интенсивное жилищное строительство, и аул еще больше расширяется", - цитирует сообщение "Интерфакс-Юг".