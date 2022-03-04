Дагестан обновит защитные дамбы Терека 

4 мар. 3:16

В ближайшие два года власти Дагестана намерены провести капитальный ремонт защитных водозаградительных валов на реке Терек, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Предусмотрен капитальный ремонт гидротехнических сооружений правого берега реки Терек на территории Бабаюртовского района общей протяженностью 30 км. На эти цели выделено 176 млн рублей, годы реализации: 2022-2024. В настоящее время проводится конкурсная процедура по определению подрядной организации", - цитирует пресс-служба врио министра природных ресурсов и экологии Дагестана Ибрагима Ибрагимова, передает ТАСС.

Также в текущем году завершатся берегоукрепительные работы на реке Самур для защиты села Ахты в Ахтынском районе, запланировано начало работ по расчистке реки Черкес-Озень для защиты жителей Ленинского района города Махачкалы, говорится в сообщении.