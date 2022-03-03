Ростуризм: Венесуэла готова и дальше принимать туристов из РФ

3 мар. 22:13

Венесуэла остается безопасным направлением для россиян и ждет туристов из России, сообщили в пресс-службе Ростуризма по итогам телефонного разговора главы ведомства Зарины Догузовой с министром по туризму Венесуэлы Али Падроном Паредесом.

"Министр заверил российскую сторону, что Венесуэла остается безопасным направлением и готова дальше принимать российских туристов. Али Падрон Паредес также информировал, что венесуэльская сторона продолжает осуществлять авиасообщение с Россией и сегодня перелет можно осуществить рейсом авиакомпании Conviasa", - отметили в ведомстве.

Министр подчеркнул, что Россия является дружественной страной и стратегическим партнером для Венесуэлы.

Догузова указала, что временные ограничения на полеты российских авиакомпаний в Венесуэлу, Доминикану, Кубу, Мексику связаны исключительно с закрытием воздушного пространства ряда стран.

"Надеемся на скорое разрешение ситуации и восстановление взаимных туристических обменов с регионом, который является популярным направлениям отдыха российских туристов", - отметила глава Ростуризма.