Как кризис вокруг Украины повлиял на турецкую лиру

Согласно официальным данным, опубликованным в четверг, годовая инфляция в Турции выросла больше, чем ожидалось, до 54,4% в феврале. Российская спецоперация на Украине усиливает беспокойство по поводу дальнейшего ценового давления.

Как отмечает турецкая "Сабах", установлению антирекорда последних двух десятилетий способствовало падение турецкой лиры в конце прошлого года и рост цен на сырьевые товары. По данным Турецкого статистического института, по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 4,81%. Прогнозировалось, что годовая инфляция достигнет 53%, а ИПЦ вырастет на 3,8%.

В феврале годовая инфляция в еврозоне выросла на рекордные 5,8%, а в США на 7,5% в январе, продемонстрировав самые быстрые темпы за последние сорок лет. Индекс цен производителей в Турции вырос на 7,22% в феврале, ежегодный рост составил 105%, отразив увеличение стоимости сырьевых товаров на фоне российско-украинской напряженности.

Инфляция продолжает расти с прошлой осени на фоне подорожания сырья и энергоносителей, а также ослабления лиры в связи с тем, что Центральный банк страны придерживается политики ослабления ключевой ставки, которая была снижена на 500 базисных пунктов до 14%, с сентября прошлого года.

Смягчение политики произошло после того, как правительство одобрило новую экономическую программу, приоритетом которой стал рост, инвестиции и экспорт при низкой ключевой ставке. В феврале инфляция росла из-за подорожания продуктов питания и безалкогольных напитков на 8,41% по сравнению с январем. Цены на мебель выросли на 7%. По данным, за прошедший год цены на транспорт выросли на 75,75%, а на мебель - на 64,84%.

В прошлом году энергетические расходы Турции выросли на фоне роста мировых цен и спроса, в результате чего Анкаре пришлось поднять стоимость электроэнергии в начале года на 50% в том числе и для тех, кто использует меньше ресурса.

В попытке смягчить последствия удара для домохозяйств, в прошлом месяце правительство снизило налог на продукты первой необходимости с 8 до 1%, уравновесив таким образом счета за электроэнергию. Значительная часть счетов была субсидирована.

В понедельник было объявлено, что налог на добавленную стоимость (НДС) на электричество для домохозяйств и тех, кто использует энергоресурс для орошения, будет снижен с 18 до 8%. С целью смягчить последствия растущих счетов за электроэнергию был одобрен ряд мер, в том числе были скорректированы уровни, при которых применяются повышенные тарифы для частных потребителей и некоторых предприятий.

Центральный банк отметил в январском отчете, что пик инфляции ожидается на май, когда показатель, по прогнозам, составит 55%. Но российская операция на Украине угрожает еще большими уровнями инфляции в Турции, которая импортирует нефть, природный газ и зерно. Цены на эти товары уже выросли в связи с напряженностью.

Один из турецких чиновников говорит, что риски усиления инфляции растут, а стоимость энергоносителей продолжит оказывать давление на цены. ”В нынешних условиях экономика ограничена. С учетом будущего решения Федеральной резервной системы, очевидно, что нас ждет непростой период”, - чиновник сообщил Reuters.

”Последствия российско-украинского кризиса, в том числе и рост мировых цен на сырье, а также новые проблемы с цепочками поставок означают, что риски будут усиливаться”, - Джейсон Туви, старший экономист и специалист по развивающимся рынкам из Capital Economics, написал в примечании для клиентов.

Лира была относительно стабильна с начала года после падения на 44% в 2021 году. Турецкая валюта держится на уровне 14 к американскому доллару. Однако на прошлой неделе волатильность усилилась в связи с ростом напряженности между Москвой и Киевом. После публикации данных об инфляции, курс изменился не сильно и остановился на отметке 14,13 лир по отношению к доллару.