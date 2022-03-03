Все места в топ-3 ликерных вин заняли напитки крымской "Массандры"

3 мар. 21:57

Ликерные вина крымской "Массандры" заняли первое, второе и третье место по итогам ежегодного исследования, проведенного Роскачеством.

Победителем оказался "Мускат Белый Красного Камня", второе место занял "Кокур десертный Сурож", на третьей строчке - "Пино-Гри Массандра". Все это - марочные десертные белые вина, пишет РИА Новости.

Наиболее дорогим вином стало "Белый мускат Красного камня" - закупщики Роскачества приобрели его за 719 рублей. Самым доступным оказалось "Кокур десертный Сурож" - 359 рублей. Интересно, что недорогое вино заняло второе место в рейтинге, ненамного отстав от лидера.