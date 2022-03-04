Иран расширяет экономические контакты с Арменией и Азербайджаном

Делегация из 35 торговых представителей и частных предпринимателей во главе с министром промышленности, рудников и торговли Резой Фатеми Амином, прибыла в Армению для укрепления торговых связей, передает иранское информационное агентство Tasnim.

”Цель визита - расширить торговые связи с Арменией, чтобы использовать имеющиеся возможности для выхода на Евразийский рынок”, - завил глава иранской Организации содействия торговли Алиреза Пейманпак. Иранские официальные лица впервые посетили Армению с тех пор, как Эбрахим Раиси был избран президентом в августе 2021 года. Укрепление торговой дипломатии с региональными государствами, в особенности с соседними странами - приоритет новой администрации. В последние месяцы министр промышленности, рудников и торговли Фатеми Амин уже совершил визиты в страны Персидского залива, в частности ОАЭ, Катар и Оман. Цели визитов - развитие торговли с частным сектором Ирана в соседних странах и решение проблем, препятствующих бизнес-активности. Реализация торговых соглашений, сотрудничество в свободных зонах, транспорт и таможенное регулирование - все эти вопросы среди экономических тем, которые запланированы для обсуждения на встречах между иранскими и армянскими официальными лицами.

Возможности

Торговые отношения между Ираном и Арменией значительно расширились после того, как Иран подписал Соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом в октябре 2019 года. По условиям трехлетнего соглашения о преференциальной торговле ЕАЭС и Тегеран обязались принять условия для достижения торгового плана о беспошлинной торговле товарами первой необходимости. ”В будущем, если Иран присоединится к Евразийскому экономическому союзу, у нас будет доступ к евразийскому, российскому и европейскому рынкам. Члены ЕАЭС, в свою очередь, получат возможность выйти на рынки Персидского залива, увеличить товарооборот. У обеих сторон будет стимул к развитию и достижению общих целей в третьих странах и регионах, например, в Леванте, - полагает армянский политолог Егия Ташджян. - Россия и Армения смогут активнее сотрудничать с Левантом и другими регионами. Нам придется работать над защитой наших общих экономических интересов. Таким образом, за счет разблокирования региональных торговых маршрутов в долгосрочной перспективе Армения получит доступ к левантийским рынкам и сможет выйти к Восточному Средиземноморью по железной дороге”. Эксперт также отметил, что Ирану стоит развивать это направление, за счет чего у Армении появится доступ к морям через Иран.

Выход на рынки для иранских товаров

”Армения как страна, граничащая с Ираном, рассматривается как ворота для экспорта иранских товаров на евразийские рынки”, - говорит Эрвик Яриджанян, глава Совместной торгово-промышленной палаты Ирана и Армении. Общая граница между двумя государствами составляет 44 километра. ”Армения и Иран могут сотрудничать через совместные предприятия. Иран может инвестировать в армянские автомагистрали, в частности, в дорогу от пограничного перехода Нордуз до Еревана с целью расширения возможностей коридора Север-Юг, - уверен Егия Ташджян. - Для Ирана подобное сотрудничество будет способствовать не только расширению армяно-иранской и региональной торговли, но также и продвигать иранские геоэкономические интересы в Армении”. По словам политолога, таким образом появится возможность привлекать индийские, китайские и европейские инвестиции, которые укрепят безопасность и стабильность в Армении.

Учитывая относительно низкие торговые тарифы (4%) с североамериканскими странами, в частности, с Канадой, Армения может стать платформой для продвижения экспорта иранских продуктов на такие рынки. Объем ирано-армянмсого торгового оборота составил $304 млн за прошедший иранский год (21 марта 2020- 21 марта 2021). Обе стороны планируют в дальнейшем наращивать торговлю.

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Здесь стоит отметить, что, несмотря на скептические комментарии некоторых экспертов, усилить региональное влияние ИРИ может и Зангезурский коридор через территорию Сюникской области Армении (Зангезура). Среди выгод для региона от открытия этого коридора эксперты называют увеличение грузооборота между Ираном и Арменией, восстановление транспортного сообщения по линии Север-Юг и по линии Восток-Запад, сквозное сообщение России с портами Персидского залива. В планы также входит прокладка по Зангезурскому коридору новой линии из Азербайджана в Нахчыван, а оттуда – в Турцию и Иран.

Сейчас Баку совместно с Тегераном планирует строительство электростанции на 280 мегаватт на водохранилищах Худаферин и Гыз галасы; а соглашение о преференциальной торговле между Азербайджаном и Ираном, предусматривающее упрощение торговых процедур, включает 52 наименования товаров. Восстановление освобожденных территорий Азербайджана создает условия для развития сотрудничества с Ираном, в особенности с иранской провинцией Западный Азербайджан. 11 марта в Азербайджане состоится заседание совместной межправительственной комиссии по привлечению инвесторов на освобожденные территории. Ожидается, что в нем также примут участие инвесторы из иранской провинции Западный Азербайджан.