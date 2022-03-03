К 30-летию Ингушетии в Сунже восстановят памятник Суламбеку Осанову

3 мар. 21:37

Власти Ингушетии к 30-летию республики приведут в порядок памятник первому Герою России, начальнику Липецкого центра боевой подготовки и переучивания летного состава ВВС Суламбеку Осанову в ингушской Сунже, - сообщили в администрации международного аэропорта "Магас".

"4 июня 2012 года перед привокзальной площадью аэропорта "Магас" имени первого Героя России Суламбека Осканова, на постаменте установлена модель самолета МиГ-29. Внешний вид постамента оставляет желать лучшего", - сообщил представитель аэропорта, передает "Интерфакс".

Администрация воздушной гавани не раз реставрировала монумент, но должного эффекта это не дало – виной всему некачественные материалы при строительстве постамента,

В этот раз сооружение реконструируют с проведением гидроизоляционных работ, плиты демонтируют и исследуют основание бетонного сооружения.

Напомним, памятник первому Герою России, начальнику Липецкого центра боевой подготовки и переучивания летного состава ВВС Суламбеку Осканову был открыт в аэропорту "Магас" в 2012 году - Осканов был одним из первых летчиков, освоивших истребитель МиГ-29, он погиб 7 февраля 1992 года, ценой собственной жизни предотвратив падение самолета на липецкий поселок Хворостянка.