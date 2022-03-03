"Метрополитен-опера" заменила Анну Нетребко украинской певицей

3 мар. 21:37

Выступления Анны Нетребко в Нью-Йорке отменены, оперная дива не подчинилась требованию "отречься от публичной поддержки Владимира Путина" в свете проведения Россией специальной операции на Украине.

"Сопрано Анна Нетребко была исключена из (графика) запланированных выступлений в "Метрополитен" в опере Пуччини "Турандот" в апреле и мае, а также в опере «Дон Карлос" Верди в следующем сезоне", - сообщили в "Метрополитен-опера".

В театре подчеркнули, что это большая артистическая потеря для "Метрополитена" и оперы. "Анна - одна из величайших певиц в истории "Метрополитена", - заявил гендиректор "Метрополитена" Питер Гелб.

Вместо Нетребко в опере "Турандот" в "Метрополитен-опера" в Нью-Йорке выступит украинская певица Людмила Монастырская.