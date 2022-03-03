3 мар. 20:58

ЗАГ: Зеленский усомнился в мощности НАТО

Украинский лидер Владимир Зеленский усомнился в мощности НАТО из-за того, что она не может остановить боевые действия в его стране.

"Если вы не покажите, что вы мощный союз, будь то НАТО или Европейский союз, если вы не будете защищать свои союзы, их не станет. Это сейчас и происходит. "Мощь того или иного альянса заключается в том, чтобы не допустить войны. Что ты настолько мощный, что можешь сесть за стол переговоров и сказать: "Вот есть такие пункты, и по-другому не будет". Потому что у всех есть права, у маленького государства или у огромной империи, у всех одинаковые права", - приводит слова Зеленского ТАСС.

Кроме того, он обвинил НАТО в слабой реакции на прошлогодний миграционный кризис на границах Беларуси с Литвой и Польшей. "Про какую мощь можно говорить? Про какую одинаковость правил? Вот в чем проблема. То же самое с Европой. То же самое, что происходит с Украиной. "После Украины, если нас не станет, будут Латвия, Литва, Эстония, Молдова, дальше будет Грузия, дальше будет Польша, и так они будут идти до Берлинской стены", - полагает он.