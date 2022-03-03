Путин: никогда не откажусь от убеждения, что русские и украинцы - это один народ

3 мар. 21:09

Президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза рассказал о ходе операции, проводимой российскими военными на украинской территории.

"24 февраля началась специальная военная операция на Украине. Выполняя поставленные задачи по защите наших людей на Донбассе, по обеспечению безопасности нашей родины, российские солдаты и офицеры действуют мужественно, как настоящие герои", - сказал президент.

Он подчеркнул, что наши военнослужащие сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела. "Даже после ранений солдаты и офицеры остаются в строю, жертвую собой, своей жизнью, чтобы спасти боевых товарищей и мирных жителей", - отметил Путин.

По словам российского лидера, "в ходе боев наши военнослужащие и ополченцы Донбасса проявляют, действительно, массовый героизм".

Путин подчеркнул, что "специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану, все поставленные задачи успешно решаются".

"То, что мы воюем именно с неонацистами, показывает сам ход боевых действий. Националистические и неонацистские формирования, а среди них есть и иностранные наемники, в том числе и с Ближнего Востока, прикрываются мирными гражданами как живым щитом", - продолжил он.

Президент рассказал, что неонацисты дополнительно перебрасывают танки, артиллерию, минометы в жилые кварталы, к детским садам, больницам. Кроме того, неонацисты "взяли в заложники иностранных граждан, в том числе тысячи молодых студентов, которые проходили обучение на Украине.

"Никогда не откажусь от своего убеждения, что русские и украинцы - это один народ, даже несмотря на то, что часть жителей Украины запугали, многие оболванены националистической пропагандой, а кто-то сознательно, конечно, пошел по пути бандеровцев, других приспешников нацистов, которые в годы Великой Отечественной войны воевали на стороне Гитлера", - заявил Путин.

"Сейчас на украинской территории наши солдаты и офицеры сражаются за Россию, за мирную жизнь для граждан Донбасса, за денацификацию и демилитаризацию Украины, чтобы никакая анти-Россия, годами создаваемая Западом прямо у наших границ, нам не угрожала, в том числе и ядерным оружием, как это было в последнее время", - заключил президент.