Итоги второго раунда российско-украинских переговоров в Беларуси

3 мар. 20:50

Российская и украинская делегация завершили второй раунд проходивших сегодня в Беларуси переговоров.

"На переговорах стороны обсудили военный, гуманитарный вопросы, а также вопрос будущего политического урегулирования конфликта. Позиции записаны по пунктам, по части из них удалось найти взаимопонимание", - заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

Главный вопрос, который решили сегодня, - вопрос спасения гражданских лиц, оказавшихся в зоне военных столкновений. Представители Минобороны России и Украины договорились о формате режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей, возможном временном прекращении боевых действий в секторе гуманитарного коридора на период выхода гражданского населения. Я считаю, что это существенный прогресс", - подытожил он.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что сторонам удалось достигнуть понимания по архиважному вопросу гуманитарных коридоров. "Конечно, еще предстоит определить механику, и в первую очередь военным ведомствам. Но, тем не менее, нам теперь есть что ответить десяткам людей, чьи дети, родственники, родители находятся в опасных на сегодня зонах на территории Украины, - подчеркнул он.

"Думаю, что в ближайшее время им будет предоставлена возможность безопасно эти зоны покинуть. Ничего важнее нет. Поскольку это человеческие жизни", - добавил Слуцкий.

Депутат заявил, что в ближайшие дни потребуются парламентские усилия, так как некоторые договоренности необходимо будет закреплять и затем проводить процедуры национальной ратификации. Однако, по его словам, это вопрос, может быть, не столь быстрый.

"И, тем не менее, тянуть с реализацией тех договоренностей, которые достигнуты и будут закреплены на высшем уровне в самые ближайшие дни или, может быть, даже часы, которые будут достигнуты в ходе следующего раунда переговоров, ни в коем случае не следует. Ответственность чрезвычайно высока. Продолжаем работать",- заключил парламентарий.