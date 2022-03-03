Мария Захарова "Вестнику Кавказа": антироссийские санкции Запада нелегитимны

3 мар. 20:35

Директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, отвечая в четверг на брифинге на вопрос "Вестника Кавказа" о том, как Россия оценивает отказ Турции и Грузии от участия в антироссийских санкциях Запада, указала на то, что санкции Запада нелегитимны.

"Антироссийские санкции Запада не легитимны, потому что они не прошли соответствующие…Да я сейчас даже не столько о процедурном вопросе…Это часть большого плана, и они не скрывали этого. Это незаконные санкции. Эти санкции разрушают", - заявила она.

Захарова отметила, что иногда принцип бывает важнее наносимого ущерба, но санкции Запада разрушают и наносят вред даже тем, кто их вводит.

"Да, бывает такое, действительно бывает в жизни, что принцип важнее даже того ущерба, который наносит тебе его реализация. Такое бывает, когда ты отстаиваешь истину, когда ты отстаиваешь правду, когда ты отстаиваешь и работаешь в пользу важнейших принципов существования человечества.

Но когда эти санкции нелегитимны по закону, когда эти санкции лицемерны по своей сути, когда цель того почему и зачем они вводятся, находится в разрушении одного, а не спасении другого, как же можно терпеть, что они наносят вред даже тем, кто их принимает?" - продолжила представитель МИД.

"Это абсурдно, это глупо, это недальновидно. Я не говорю про порядочность. К сожалению, для многих, этот термин утрачен в международных делах. Но, по крайней мере, хотя бы какая-то логика в поступках должна быть", - заключила Захарова.